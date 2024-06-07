Обстрелы Днепропетровщины: больше всего страдал Никополь (фото)

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Ночью наши защитники уничтожили над областью три "Шахеда" в Криворожском районе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Не прекращаются атаки на Никопольщину. Враг применяет и артиллерию, и дроны-камикадзе. С вечера больше всего страдал Никополь. Пострадали две женщины — 70 и 61 лет. Будут лечиться амбулаторно", — написал он.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, в городе произошли пожары. Повреждены около полутора десятков частных домов, гараж. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 – повреждены. Уничтожены или побиты несколько автомобилей. Задело линии электропередач.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

"Попал агрессор и по Мировской и Марганецкой громадам. Там обошлось без пострадавших", — добавил он.

Ранее захватчики из артиллерии обстреляли Никопольщину, убив женщину.

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