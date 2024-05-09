Обстрелы Харькова и области: в каком состоянии раненые дети, детали от ОВА

Оккупанты обстреляли из артиллерии, минометов и авиации около 15 населенных пунктов области.

В больницах Харькова находятся трое из четырех детей, получивших ранения при обстреле 8 мая. Российские войска также обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела в Харькове местности на территории образовательного учреждения 8 мая было повреждено здание школы и многоквартирные дома. Пострадали семь человек, среди которых оказались и четверо детей.

В каком состоянии раненые в Харькове дети

15-летний пациент находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему была произведена хирургическая обработка ран;

находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему была произведена хирургическая обработка ран; 14-летний парень находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Он переведен из операционной в реанимацию:

находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Он переведен из операционной в реанимацию: еще один 14-летний пациент находится в реанимации. Были удалены обломки, проведена операция, врачи пытаются сохранить конечность;

находится в реанимации. Были удалены обломки, проведена операция, врачи пытаются сохранить конечность; 8-летняя девочка получила поверхностную травму и находится в состоянии средней тяжести. Ребенок выписан на амбулаторное лечение.

За сутки российские войска также обстреляли из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов Харьковской области: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационным обстрелам подверглись Белый Колодец, Старый Салтов, Лукьянцы.

Так, враг обстрелял с. Белый Колодец Чугуевского района управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30. Были повреждены четыре частных дома, больница, авто.

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Последствия обстрела села Белый Колодец Харьковской области / Фото: Олег Синєгубов

Последствия обстрела села Белый Колодец Харьковской области / Фото: Олег Синєгубов

Глава ОВА добавил, что из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района было эвакуировано 113 детей с семьями.

За минувшие сутки ВСУ на Купянском направлении отразили 16 вражеских атак, в том числе в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области.

Напомним, российские войска днем 8 мая нанесли удар по жилому району Харькова. В результате атаки пострадали семь человек, в том числе 8-летняя девочка и трое юношей в возрасте 14, 14 и 15 лет.

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