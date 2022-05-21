Обстрелы Харьковской области и ракетные удары по Одесской области: какая ситуация в регионах 21 мая

Обстрелы Харьковской области и ракетные удары по Одесской области: какая ситуация в регионах 21 мая

Ночь на 21 мая в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно, но в некоторых оккупанты не прекращали обстрелы. Какая ситуация в регионах по состоянию на 8:00.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, на Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине.

Одесская область

На Одесщине вчера днем враг нанес три ракетных удара по одному из районов области, вечером – один удар по объекту инфраструктуры. Есть повреждения, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Харьковская область

В Харьковской области враг обстреливал Дергачи, Малую Даниловку. В Чугуевском районе спасатели тушили пожары в частных домовладениях.

Ракетный удар фактически уничтожил Лозовский дворец культуры. Вечером, около 20:30, в результате попадания боеприпаса в Харькове горели павильоны одного из рынков города.

Ночью оккупанты обстреливали Золочевскую громаду, горели жилые дома. Всего за сутки в результате российской агрессии в Харьковской области 20 раненых, среди них один ребенок.

Луганская область

За день – около 50 разрушенных домов. Авиаудары по Горной и Попаснянской громадам. В Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Привилле – 16. Пять – в Северодонецке. Также россияне попали по школе и объединению "Азот" – там произошло возгорание, пожар ликвидирован. В Лисичанске возникло возгорание бункера с углем на шахте. Есть погибшие и раненые. Подробная информация уточняется.

Донецкая область

Россияне ведут обстрелы по всей линии фронта от Марьинской до Лиманской громады. За сутки в области повреждено 27 жилых домов и 8 построек гражданской инфраструктуры.

В Марьинской громаде враг обстрелял школу в Елизаветовке. Под минометный обстрел попала Красногоровка, большая часть города обесточена.

Под обстрелом снова Авдеевский коксохимический завод и жилые кварталы города.

На Светлодарском направлении было повреждено электроснабжение Новолуганского, но на вечер специалисты его уже восстановили.

В Торецкой громаде под огнем Нью-Йорк и Сухая Балка. За сутки в области 3 погибших, 4 раненых.

Николаевская область

Вечером пригород Николаева был обстрелян из РСЗО "Смерч". Разрушений, пострадавших и жертв нет. Днем и ночью были обстрелы Широковской громады. Обстрелы были вне населенных пунктов. Попаданий и пострадавших по предварительной информации нет. Подробная информация выясняется.

Херсонская область

В Херсонской области боевые действия не прекращаются. Утром практически по всей территории области слышны взрывы и обстрелы. Также местные жители слышали запуск ракет. На грани гуманитарного кризиса оккупированы села. Выезд и въезд из Херсона оккупанты не дают, только через Крым. Ситуация в области критична.

Напомним, утром 21 мая оккупанты обстреляли с территории России Сумскую область.

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