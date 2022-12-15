Обстрелы Херсона 15 декабря: оккупанты попали в дома и маршрутку, среди погибших есть парамедик

Российские оккупанты в четверг, 15 декабря, в очередной раз обстреляли Херсон. Захватчики попали в жилые дома и маршрутку, погибли два человека, среди которых есть парамедик.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Российские террористы 15 декабря обстреляли центральную часть Херсона, на улице погибли два человека, среди которых есть парамедик. Также захватчики попали в жилые дома и маршрутку, которая как раз ехала по городу.

Фото: Офис генерального прокурора

"В результате попадания снаряда по одной из улиц погибли два человека, среди которых парамедик. Снаряды попали в центральную часть города, повреждены жилые дома. Под обстрелом оказался маршрутный автобус, в котором травмирована женщина. Количество раненых устанавливается", — говорится в сообщении.

Обстрел города расследуют правоохранители.

Глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич уточнил, что россияне обстреляли место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи.

"В результате российской атаки погибли 2 человека, один из них — волонтер, член отряда быстрого реагирования международной организации. Во время обстрела они находились на улице, их смертельно ранили обломки вражеских снарядов. Еще три человека получили ранения, двое из них госпитализированы в медучреждение, врачи оказывают им необходимую помощь", – сообщил Янушевич.

Обстрелы Херсона: что известно

Российские оккупанты после того, как сбежали из освобожденного Херсона, начали массированно обстреливать город. В Херсоне почти каждый день слышны взрывы и загораются масштабные пожары.

14 декабря российские террористы убили 38-летнего мужчину, женщину и 8-летнего мальчика, которого медики пытались реанимировать, однако раны оказались несовместимы с жизнью.

15 декабря снова обстреляли Херсон. Из-за этого весь город остался без света.

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