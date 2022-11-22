Обстрелы Херсона были прогнозированы: Маляр сообщила о закономерности вражеских действий

Враг целит именно туда, что для украинцев чрезвычайно ценно.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила логику оккупантов по обстрелу освобожденного Херсона и юга страны.

Об этом шла речь в комментарии Анны Маляр событий на юге страны в эфире национального телемарафона.

"Логика очень проста: если враг отводит свои войска, то в другом месте он будет их заводить. Поэтому обстрелы Херсона были прогнозированы. Наш враг чрезвычайно эмоционален и ведет пропагандистскую войну. Он пытается попасть именно туда, что для нас чрезвычайно ценно. Мы неоднократно. наблюдали именно эту закономерность", – отметила Маляр.

По ее словам, сейчас снизилась активность боевых действий на юге. На востоке она не снижается.

"Из-за того, что освобождение Херсона повлекло за собой снижение мотивации российских военных, командование ищет какую-то точку, которая могла бы дать хоть что-то положительное для их войска. Поэтому они выбирают для себя Донецкое направление", — пояснила Маляр.

Сейчас интенсивные бои идут на Бахмутском направлении.

Ранее военный эксперт рассказал, пойдут ли оккупанты в атаку в Луганской области.

В то же время на Кинбурнской косе идет операция. Вооруженные силы Украины продолжают борьбу с противником.

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