Обстрелы Херсона и области: оккупанты мощно накрыли огнем жилые кварталы

В результате обстрелов деоккупированной территории Херсонской области за прошедшие сутки ранены три человека. Российские войска обстреляли 11 населенных пунктов.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его данным, повреждены многоэтажка, два частных дома, нежилое помещение, автобус и автомобиль.

"Армия РФ била по жилым кварталам Тягинки, Берислава, Новоберислава, Днепровского, Кизомиса, Качкаровки, Республиканца, Отрядокаменки, Золотой Балки, Львово и Херсона", — написал Прокудин.

Напомним, накануне российские военные нанесли удар по Змиевке в Херсонской области. Под обстрел попал 57-летний местный житель. Мужчина погиб.

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