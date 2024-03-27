Обстрелы Херсона и области: оккупанты мощно накрыли огнем жилые кварталы

Ранения получили трое мирных жителей.
В результате обстрелов деоккупированной территории Херсонской области за прошедшие сутки ранены три человека. Российские войска обстреляли 11 населенных пунктов.
Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По его данным, повреждены многоэтажка, два частных дома, нежилое помещение, автобус и автомобиль.
"Армия РФ била по жилым кварталам Тягинки, Берислава, Новоберислава, Днепровского, Кизомиса, Качкаровки, Республиканца, Отрядокаменки, Золотой Балки, Львово и Херсона", — написал Прокудин.
Напомним, накануне российские военные нанесли удар по Змиевке в Херсонской области. Под обстрел попал 57-летний местный житель. Мужчина погиб.
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