Обстрелы Херсонщины: есть "прилеты" по критической инфраструктуре и газопроводу

В результате вражеских ударов повреждены многоэтажка и частный дом.
Российская армия обстреляла Херсонскую область, в результате чего есть попадания в жилые дома, другие объекты и раненые.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Российские войска в течение 24 апреля обстреляли Херсон, Антоновку, Кизомис, Ромашково, Инженерное, Садовое, Берислав, Качкаровку, Ольговку, Осокоровку.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов, в том числе повреждены многоэтажка и частный дом. Также были "прилеты" в объект критической инфраструктуры, частные автомобили и газопровод.
Глава ОВА отметил, что в результате российских обстрелов были ранены три человека.
К слову, войска РФ утром 25 апреля атаковали ракетами Черкасскую область: был поврежден объект инфраструктуры.
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