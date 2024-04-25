Обстрелы Херсонщины: есть "прилеты" по критической инфраструктуре и газопроводу

В результате вражеских ударов повреждены многоэтажка и частный дом.

Российская армия обстреляла Херсонскую область, в результате чего есть попадания в жилые дома, другие объекты и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские войска в течение 24 апреля обстреляли Херсон, Антоновку, Кизомис, Ромашково, Инженерное, Садовое, Берислав, Качкаровку, Ольговку, Осокоровку.

Также читайте Ракетный удар по территории жилого комплекса в Харькове: показали фото последствий

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов, в том числе повреждены многоэтажка и частный дом. Также были "прилеты" в объект критической инфраструктуры, частные автомобили и газопровод.

Глава ОВА отметил, что в результате российских обстрелов были ранены три человека.

К слову, войска РФ утром 25 апреля атаковали ракетами Черкасскую область: был поврежден объект инфраструктуры.

Читайте также: