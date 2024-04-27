Обстрелы Херсонщины: оккупанты били по жилым кварталам, есть жертвы

Россияне за прошедшие сутки мощно обстреливали Херсонщину. Из-за обстрелов погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"В минувшие сутки противник обстреливал Антоновку, Приднепровское, Велетенское, Инженерное, Кизомис, Камышаны, Станислав, Белозерку, Берислав, Золотую Балку, Томарино, Нововоронцовку, Казацкое и город Херсон", — написал он.

По его данным, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 частных дома.

Кроме того, были зафиксированы попадания в объекты критической и коммунальной инфраструктуры, частные автомобили.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 8 — получили ранения", — добавил Прокудин.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Украины. Вражеские ракеты были отмечены в Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях. Пять бомбардировщиков ТУ-95мс атаковали Украину ракетами двумя волнами.

Кроме того, враг нанес удары по объектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

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