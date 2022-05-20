Обстрелы и новая техника в районе Чернобыевки: в Генштабе рассказали об активности россиян на юге

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации по основным направлениям юга.
На Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений украинских войск.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 20 мая.
На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения оккупантов основные усилия сосредотачивают на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении подразделений.
Россияне продолжают инженерные работы по оборудованию второй линии обороны.
Чтобы воспрепятствовать наступлению украинских подразделений, захватчики заминировали мост через реку Ингулец в районе Давидового Брода.
В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе знаменитой Чернобыевки противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.
На Таврическом направлении враг проводил мероприятия по логистическому обеспечению войск.
Ранее в Генштабе рассказали, что российские спецслужбы снова начали дестабилизировать ситуацию в Приднестровье.
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