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Обстрелы и перегруппировка войск: ситуация в Харькове и Славянске

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Обстрелы и перегруппировка войск: ситуация в Харькове и Славянске

Getty Images

Оккупанты перегруппируются и пополняют запасы боеприпасов.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и перегруппируются возле Славянска.

Об этом 31 марта говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник продолжает производить артиллерийские обстрелы города Харькова. В направлении на Славянск силами определенных подразделений враг продолжает мероприятия по перегруппировке войск и пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов в Запорожье.

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