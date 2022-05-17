Обстрелы и штурмовые действия: россияне атакуют на основных направлениях Донбасса

Обстрелы и штурмовые действия: россияне атакуют на основных направлениях Донбасса

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

Там российские оккупанты обстреливают украинские позиции и ведут штурмовые действия.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 17 мая.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку, доукомплектование войск и накопление запасов. Таким образом они готовятся к наступлению в направлении Славянска. Враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Довгенькое, однако успеха не имел.

На Донецком направлении подразделения противника пытаются наступать вдоль всей линии столкновения. Захватчики обстреливают населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки россияне нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также враг вел воздушную разведку с применением беспилотника "Орлан-10".

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону украинских войск. Однако успеха не имел и отошел.

На Авдеевском направлении россияне проводили штурмовые действия, чтобы взять под контроль участки дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, успеха не имели.

На Кураховском направлении, при поддержке огня артиллерии и авиации, они наступают на населенный пункт Новомихайловка, бои продолжаются.

Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении Марьинки.

В Мариуполе враг основные усилия сосредотачивал на блокировке украинских подразделений в районе завода "Азовсталь".

Ранее сообщалось, что враг обстреливает населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

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