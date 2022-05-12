Обстрелы и штурмовые действия: в Генштабе рассказали об активности россиян на основных направлениях Донбасса

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.
Там российские оккупанты обстреливают украинские позиции и ведут штурмовые действия.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 12 мая.
На Донецком направлении оккупанты применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня. Также они наносили ракетно-бомбовые авиационные удары, чтобы разрушить фортификационные сооружения украинских подразделений.
На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе Александровки. Россияне совершали штурмовые действия в направлении Новоселовки, но успеха не имели.
На Северодонецком направлении противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, успеха не имеет.
На Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях враг ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих войск, успеха не имеет.
Ранее в Генштабе рассказали, что оккупанты ведут радиоэлектронную борьбу против украинских защитников.
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