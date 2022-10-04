Обстрелы и штурмы в Донецкой области непрерывны: украинские бойцы сдерживают врага авиацией и артиллерией

Проходят бои на Донетчине вокруг трех городов — Бахмута, Авдеевки, Угледара. Оккупанты штурмуют позиции украинцев, прежде чем применяя артиллерию, говорится в ТСН.

Большинство штурмов неудачны. Есть видео, как группа россиян пыталась вернуться после неудачного штурма и всего один прицельный выстрел из американской гаубицы не дал им этого сделать. Один снаряд минусусал 9 оккупантов.

За свои неудачные наступления россияне мстят обстрелы из артиллерии и авиации. "Враг на нашу территорию не залетает, боится. Выбирает тактику, за 4-5 км до линии столкновения выпускает неуправляемые снаряды по позициям и улетает. Обстрелов может быть 3-5 десятков, а штурмовые действия 1-2. Обычно враг атакует к взводу пехоты — 2-3 танка, небольшими силами", — рассказывает пресс-офицер 79 отдельной десанто-штурмовой бригады Ярослав Чепурной.

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Наша авиация тоже рассекает небо Донбасса и не дает покоя оккупантам. Только вчера съемочная группа ТСН видела по меньшей мере удачных 5 вылетов на самые горячие направления Донецкого фронта.

Из-за такого подавления наступления россияне мстят обстрелами тыловых городов. Кремлевские кассетные снаряды накануне полетели в сторону Кураховской ТЭЦ — важный инфраструктурный объект, который обеспечивает теплом и водой не только Курахово, но и ряд ближайших населенных пунктов. "Постоянно пытаются туда попасть, создавая социальное напряжение у жителей Курахово. Потому что от этой ТЭЦ даже теплая вода. Иногда прилетают тяжелые артиллерийские снаряды 152 мм. Обстрели пакетами, кассетными боеприпасами РСЗО, ведь мы безусловно здесь в зоне досягаемости", - говорит боец Антон Колумбет.

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