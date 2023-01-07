Обстрелы из танков, минометов и артиллерии: Генштаб сообщил о нарушении оккупантами "рождественского перемирия"

Враг нанес один авиаудар и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В субботу, 7 января, во время объявленного Кремлем так называемого "режима прекращения огня", российские оккупанты продолжали обстреливать позиции наших подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток враг также нанес 1 авиаудар и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Слобожанском направлении захватчиками обстреляны районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Волчанск и Огурцово Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневая активность врага зафиксирована около 13 населенных пунктов. В частности, это — Ивановка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово и Вишневое на Харьковщине и Площанка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

На Авдеевском направлении вражеского огневому воздействию подверглись Бердичи, Авдеевка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении под огненное поражение попали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Времовка на Донетчине и Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Железнодорожное, Луговское, Щербаки и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах 17 населенных пунктов. В частности, это — Республиканец, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Ивановка, Понятовка, Ингулец, Инженерное, Никольское и Приднепровское.

На временно занятых территориях, в городе Мелитополь и населённом пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

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Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

А наши ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине на Рождество. Впоследствии представительница Минобороны США Лора Купер сообщила, что оккупанты в Украине не прекращали боевых действий.

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