Обстрелы Константиновки, Краматорска и Запорожьяи: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня. Все – по городам Константиновка, Краматорск и Запорожье.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 12 января.

Генштаб напоминает, что угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Бахмут и Соледар

Россияне и дальше основные усилия сосредотачивают на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Враг продолжает наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

Также безуспешные наступательные действия оккупанты ведут на Авдеевском направлении. Там враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

Другие направления

На Купянском и Лиманском направлениях россияне не оставляют попыток улучшить тактическое положение.

В Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враги обороняются.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском во вражеские обстрелы попали районы Сеньковки и Карповичей Черниговской области; Бачевск на Сумщине, а также Стрилеча, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы Синковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки Харьковщины и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние российских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики обстреливали районы населенных пунктов Времевка и Свободное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Чаривне, Малая Токмачка, Орехов и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометные обстрелы подверглись пригороду и самому городу Херсону.

Мародерство оккупантов

Российские оккупанты продолжают грабить местное население на захваченной территории Херсонской области. Так, в одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой "национализацией".

Ответные удары от ВСУ

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотник типа "Орлан-10".

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили: