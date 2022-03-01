Обстрелы Мариуполя и Волновахи не прекращаются, бои продолжаются

Обстрелы Мариуполя и Волновахи не прекращаются, бои продолжаются

Из Волновахи удалось эвакуировать около 30 человек.

На утро 1 марта обстрелы российскими оккупантами Мариуполя и Волновахи не прекращаются. Эти города находятся под контролем украинских военных.

Об этом сообщает спикер Донецкой областной ВГА Татьяна Игнатченко.

"Главная новость утра: Мариуполь и Волноваха наши. Тяжелые бои. Обстрелы практически не прекращались", — сообщила Игнатченко.

По ее информации, 28 февраля из Волновахи удалось эвакуировать около 30 человек, еще около 100 уехали самостоятельно.