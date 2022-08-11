"Обстрелы могут привести к катастрофе": Генсек ООН призывает демилитаризировать Запорожскую АЭС

Он также требует демилитаризировать периметр вокруг АЭС, поскольку обстрелы могут привести к катастрофе.

Об этом говорится в заявлении Гутерриша.

"Я призвал всех заинтересованных лиц проявить здравый смысл и ум и не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или безопасность атомной станции – крупнейшей в Европе. И нциденты, которые, если они продлятся, могут привести к катастрофе", — считает Гутерриш.

Генсек ООН призвал Россию и Украину приостановить боевые действия в районе АЭС.

"Я призываю стороны вывести любой военный персонал и оборудование с АЭС и удержаться от дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Объект нельзя использовать как часть какой-либо военной операции. Вместо этого требуется срочная договоренность на техническом уровне относительно безопасного периметра демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории", – написал Гутерриш.

Он также призвал допустить на территорию АЭС комиссию МАГАТЭ.

Напомним, Россия использует захваченную Запорожскую атомную электростанцию возле Энергодара, которую она оккупировала еще 4 марта, для ядерного шантажа.

Как сообщалось ранее, в результате вероятной катастрофы на Запорожской АЭС зона радиационного загрязнения составит 2 млн км2, а радиационное поражение получит 1 млн человек, и не только в Украине. Поэтому глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что уже сейчас стоит вывезти из Запорожской области детей, ведь именно они и беременные больше всего страдают радиацией.

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