Обстрелы на Донбассе: СБУ опубликовала аудиозапись разговоров наемников РФ, которые на днях били по мирному населению

Обстрелы на Донбассе: СБУ опубликовала аудиозапись разговоров наемников РФ, которые на днях били по мирному населению

В частности, на аудиозаписи слышно, что пророссийские боевики удивляются, что силы ВС Украины не ведутся на их провокационные обстрелы.

Служба безопасности Украины получила и обнародовала разговоры пророссийских боевиков так называемых ЛНР и ДНР, которые в феврале начали эскалацию конфликта на Донбассе, обстреливая мирное население и украинские позиции.

Видео разговора наемников РФ опубликовали на Ютуб-канале СБУ.

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Отмечается, сотрудникам СБУ разговор боевиков удалось получить во время контрразведывательной работы СБУ, которая ведется для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

На обнародованных записях слышно, как террористы и некоторые жители ОРДЛО признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население, обсуждают увеличение войск РФ, в частности, рассказывают о привлечении чеченцев "полку Кадырова".

Также на аудиозаписи слышно, что пророссийские боевики удивляются, что силы ВС Украины не ведутся на их провокационные обстрелы. Кроме того, они рассказывают, что сами попали "в будку в России". Речь идет об "обстреле" пограничного пункта России в Ростовской области. А также боевики подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС, в результате чего Счастье осталось без электро-, водо- и теплоснабжения.

Напомним, глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что пророссийские боевики не прекратят обстреливать город Счастье Луганской области, а потому руководство области примет решение об эвакуации населения.

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