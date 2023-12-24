Обстрелы на Рождество: чего ожидать — ответ Наталии Гуменюк

В Рождество в Украине возможно усиление обстрелов со стороны оккупационных войск.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что обстрелы на Рождество возможны, однако не следует привязываться к конкретным событиям, поскольку враг может усилить террор независимо от даты на календаре.

Об этом Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, предыдущие сутки характеризовались мощными обстрелами. Также была зафиксирована активность беспилотников в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской общины на юге.

"Это означает, что враг пытается рассредоточивать и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого", — отметила Гуменюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в предрождественское время, отметив, что всем следует помнить о необходимости сосредоточенности. Он отметил, что предрождественский период – время для работы, "время для того чтобы иметь возможность расслабиться потом".

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