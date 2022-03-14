Обстрелы настолько масштабны, что не хватает спасателей: глава ОГА о ситуации в Северодонецке

В городе вчера пылали дома, школа, лесхоз и многие другие объекты.

Обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что не хватает спасателей.

Об этом 14 марта сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в течение 13 марта российские оккупанты в Луганской области сосредоточили внимание на обстрелах жилых кварталов и объектов инфраструктуры Северодонецка.

"Чего хочет добиться оккупант? В своих заявлениях россияне якобы несут мир, а на деле – уничтожают целые города. В Северодонецке вчера пылали дома и в старых, и в новых районах, школа, лесхоз и многие другие объекты. Обстрелы настолько масштабны, что не хватает спасателей – они просто не в состоянии быть повсюду одновременно. Люди пытаются уехать, потому что многим из них уже нет, где жить. Я родился в Северодонецке и могу понять, как болит сердце у беженцев, которые всю жизнь провели здесь, в химическом треугольнику Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Закончится война, и мы построим эти города, вернем их научный потенциал. Победа будет за нами", — сказал глава Луганской области.

Поэтому вчера в результате российских обстрелов произошло возгорание домов в Северодонецке по ул. Агафонова, Вилесова, Гагарина, Гоголя, Курчатова, шоссе Строителей, пр. Гвардейский. Произошли возгорание школы, лесхоза и т.д.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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