Обстрелы не прекращаются: вчера боевики на Донбассе убили еще одного украинского военного

Обстрелы не прекращаются: вчера боевики на Донбассе убили еще одного украинского военного

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

27 августа в районе боевых действий на Донбассе боевики убили украинского военного. В течение суток зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в сводке Объединенных сил.

Вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Южного российские оккупанты обстреливали наши позиции с станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новолуганское враг дважды открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Катерновки российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

У Новоалександровки противник обстрелял украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Зайцевого вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7:00 утра 28 августа, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня за текущие сутки среди украинских военных нет.

Напомним, погибший 27 августа на передовой под Донецком и ранен накануне на Светлодарской дуге. Авдеевскую промзону обстреляли из минометов и гранатометов.

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