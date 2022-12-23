Обстрелы не утихают: в Херсоне с утра погибли мирные жители (фото)

Сегодня утром, 23 декабря, российские оккупанты снова обстреляли Херсон.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"По данным следствия, утром 23 декабря в результате очередного обстрела военнослужащими РФ города Херсона погибли двое местных жителей. Повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, враг атаковал город реактивными системами залпового огня", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В настоящее время на местах работают прокуроры, следователи и эксперты.

Ранее ОВА Херсонской области сообщила, что российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. Погибли три человека, еще 6 — раненые.

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