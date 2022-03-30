"Обстрелы нефтебаз Украины — это удары по посевной": в Кабмине заявили, что РФ хочет спровоцировать гуманитарную катастрофу

РФ целенаправленно пытается сорвать посевную в Украине, заявил Немчинов.
Российская Федерация, напавшая на Украину и уничтожающая инфраструктуру и терроризирующая мирных людей, целенаправленно пытается сорвать посевную кампанию в Украине. Однако правительство будет поддерживать украинских фермеров, чтобы они все же провели посевную кампанию.
Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире Всеукраинского телемарафона.
По его словам, Россия хочет, что Украина не засеяла те сельскохозяйственные угодья, которые остаются на контролируемой территории. Но таким образом Москва приводит к гуманитарной катастрофе в странах Северной Африки, арабского Востока и т.д.
"Посевная будет незаурядной, поскольку она происходит не просто в условиях вооруженной агрессии, а целенаправленной политики Российской Федерации по уничтожению инфраструктуры сельского хозяйства, ведь ни для кого не секрет, что удары по нефтебазам, которые Россия совершила на протяжении последних нескольких дней, — это собственно удары по посевной Россия хочет, что мы не засеяли сельскохозяйственные угодья, которые у нас остаются на контролируемой территории. точку геополитического противостояния с условным Западом", – сказал он.
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