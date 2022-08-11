Обстрелы Николаевщины не прекращаются: в ОВА рассказали, как прошли сутки

За прошедшие сутки, 10 августа, россияне обстреливали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли спокойно.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

В Николаевском районе 10 августа в 11:00 в результате вражеских обстрелов Шевченковской общины в сел Заря разрушены жилые дома. Пострадавших нет. Вчера 22:25 и сегодня в 06:30 оккупанты обстреляли село Константиновка Первомайской общины. 10 августа в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар хвойной подстилки и лесных насаждений в Балабановском лесном урочище.

Баштанский район

В среду около 12:00 россияне обстреляли село Широкое Широковской общины. В результате атаки разрушены два жилых дома, повреждена школа и стадион. Пострадавших нет. "Ориентировочно с 22:00 были обстрелы за пределами населенных пунктов общины. На данный момент продолжаются обстрелы за пределами общины. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины — сел Лепетиха и Кавказ. В результате обстрелов в поселке Березнеговатое возник пожар сухой травы на открытой территории.

В свою очередь глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что по состоянию на утро 11 августа в николаевских больницах находится 288 граждан. Кроме того, 46 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, начались 169 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. оккупанты пробуют наступать на Краматорском и Бахмутском направлениях. Детальнее — в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11 августа.

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