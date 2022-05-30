Обстрелы Николаевщины: за минувшие сутки ранения получили 20 человек

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область.
В результате обстрелов российскими захватчиками Николаевской области за прошедшие сутки ранения получили 20 человек. Обошлось без жертв.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
По состоянию на сегодняшнее утро в больницах находится 281 человек, пострадавший от атак оккупантов Николаевской области. Еще 46 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Сейчас больше всего оккупанты обстреливают Николаевский и Баштанский районы. Также продолжаются обстрелы жилых районов Николаева.
Обстрелы зафиксированы в Березнеговатской, Широковской, Ингульской и других громадах. Повреждены социальные объекты и жилые дома.
Ночью был обстрелян город Новый Буг. Повреждены магазины, аптека и жилые дома в центре города. Ранены 3 человека.
Напомним, Виталий Ким ответил, возможен ли штурм Николаева оккупантами.
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