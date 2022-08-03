Обстрелы Николаевской области: Ким рассказал, куда попали и что разрушили оккупанты за сутки в регионе

Над Николаевщиной к вечеру 2 августа были обнаружены и уничтожены четыре вражеских крылатых ракет типа Х (Х-101, Х-555).

Россияне вечером 2 августа обстреляли Николаев, в результате чего в одном из районов города произошел пожар. Также был поражен причал, повреждены промышленное предприятие и жилые дома.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Предварительно известно, что враг обстрелял автогаражный кооператив реактивными системами залпового огня "Смерч". Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Также утром, 3 августа, около 05:00 Николаев снова подвергся обстрелам. В результате в одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины, дорожное полотно.

На месте работают спасательные службы. Также известно о попадании на территорию конно-спортивной школы. Подробная информация уточняется.

В Николаевском районе 2 августа в результате обстрелов горели поле и лесополоса между населенными пунктами с. Шевченково и с. Николаевское. Пострадавших нет.

Днем, 2 августа, с 14:40 до 15:00 произошли обстрелы окрестностей с. Новониколаевки Первомайской общины. Пострадавших и разрушений нет. Вечером 2 августа россияне обстреляли поселки Радостный Сад Радсадовской общины, преимущественно годовая аквазона. Пострадавших нет.

"Утром, 3 августа, в 07:00 в результате вражеских обстрелов с. Галициново Галицыновской общины ранен один человек. Также утром, 3 августа, в 05:35 в результате попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар сухой травы на территории предприятия", — сообщил Ким .

В Баштанском районе продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, Ким рассказал, будут ли в Николаевской области проводить обязательную эвакуацию.

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