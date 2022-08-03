Обстрелы Николаевской области: Ким рассказал, куда попали и что разрушили оккупанты за сутки в регионе

Над Николаевщиной к вечеру 2 августа были обнаружены и уничтожены четыре вражеских крылатых ракет типа Х (Х-101, Х-555).
Россияне вечером 2 августа обстреляли Николаев, в результате чего в одном из районов города произошел пожар. Также был поражен причал, повреждены промышленное предприятие и жилые дома.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Предварительно известно, что враг обстрелял автогаражный кооператив реактивными системами залпового огня "Смерч". Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Также утром, 3 августа, около 05:00 Николаев снова подвергся обстрелам. В результате в одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины, дорожное полотно.
На месте работают спасательные службы. Также известно о попадании на территорию конно-спортивной школы. Подробная информация уточняется.
В Николаевском районе 2 августа в результате обстрелов горели поле и лесополоса между населенными пунктами с. Шевченково и с. Николаевское. Пострадавших нет.
Днем, 2 августа, с 14:40 до 15:00 произошли обстрелы окрестностей с. Новониколаевки Первомайской общины. Пострадавших и разрушений нет. Вечером 2 августа россияне обстреляли поселки Радостный Сад Радсадовской общины, преимущественно годовая аквазона. Пострадавших нет.
"Утром, 3 августа, в 07:00 в результате вражеских обстрелов с. Галициново Галицыновской общины ранен один человек. Также утром, 3 августа, в 05:35 в результате попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар сухой травы на территории предприятия", — сообщил Ким .
В Баштанском районе продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, Ким рассказал, будут ли в Николаевской области проводить обязательную эвакуацию.
Читайте также:
- Россияне обстреляли общежитие в Николаеве: мэр показал разрушение
- "Для николаевцев эта ночь выглядела так": Ким опубликовал видео вражеской атаки
- Наводил вражеские ракеты на город: в Николаеве задержали корректировщика оккупантов