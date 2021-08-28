Обстрелы оккупантами Авдеевки украинская сторона возбудила уголовное дело (фото)

Боевики обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи линии разграничения.

По факту обстрела российско-оккупационными войсками в субботу, 28 августа гражданской инфраструктуры Авдеевки (Донецкая область) открыто уголовное производство.

Об этом сообщили на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Также об обстреле сообщено СММ ОБСЕ.

"Систематические обстрелы мирных населенных пунктов с запрещенного оружия, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и сознательном нежелании соблюдать Минские договоренности относительно режима прекращения огня, а также является нарушением международного гуманитарного права, несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям", — отмечают в ООС.

В Объединенных силах также сообщили, что наши воины оказали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, прекратив огневую активность противника.

Напомним, утром 28 августа боевики начали обстреливать Авдеевку. Над городом был виден клубы дыма. Соцсети, а также телеграмм-канал donetchanyn писали о попадание в завод металлоконструкций и сирены от пожарных машин.

Ранее Оперативно-тактические группировки "Схід" также сообщил о ранении одного украинского воина в результате вражеских обстрелов. Раненого доставили в больницу, его состояние — удовлетворительное.

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