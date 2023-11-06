Обстрелы из авиации и уничтожение живой силы оккупантов: какая ситуация на Бахмутском и Купянском направлениях

Российские оккупанты на Купянском направлении продолжают активные наступательные действия. Они пробуют повторно захватить логистический центр.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, оккупанты не оставляют надежды захватить Купянск, поэтому они проводят активные наступательные действия. За прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений, россияне нанесли девять авиационных ударов, применили шесть дронов. В общей сложности произошло 610 обстрелов.

“Количество обстрелов плюс-минус остается одинаковым, авиационных ударов, дронов камикадзе… все зависит от погоды, которая есть на данный день. Если погода портится – авиация и дроны применяются меньше. Тем не менее наши защитники держат оборону. Каких-либо стратегических достижений у противника нет”, — рассказал Владимир Фитьо.

Он также добавил, что ВСУ за сутки "минусли" 202 оккупантов и уничтожили 18 единиц техники.

“У оккупантов ощущается определенная нехватка техники, но они ее подтягивают, подтягивают резервы. Относительно Бахмутского направления противник перешел к активным действиям, основная им цель — не допустить улучшения тактического положения украинских защитников. Они пытаются вернуть потерянные позиции. Произошли 10 боевых столкновений, один авиационный удар”, — подчеркнул Фитьо

В общей сложности произошло 558 обстрелов. ВСУ ликвидировали 199 российских оккупантов, еще была уничтожена 31 единица техники.

Напомним, что ВСУ ликвидировали российского режиссера, приехавшего на войну убивать украинцев.

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