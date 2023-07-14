Обстрелы, пожары и разрушения: как прошла ночь в регионах Украины

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах по данным областных государственных администраций по состоянию на 14 июля.

Черниговщина: за сутки — 9 обстрелов (64 взрыва).

По Семеновской громаде Новгород-Северского района – из минометов и ствольной артиллерии (5 обстрелов), пожар на местной ферме.

По Новгород-Северской громаде – по артиллерии (3 обстрела). По Сновской громаде Корюковского района — 1 обстрел. Без потерь.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничья. Зафиксировано 15 взрывов из минометов и артиллерии. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Новослободская громады. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 23 обстрела пограничья. Зафиксировано 176 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Глуховская, Путовльская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.

Великописаревская громада: в результате обстрелов повреждены 2 частных дома и ЛЭП. Погиб мужчина 1971 года, житель села Поповка. Также зафиксированы артобстрелы (11 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (17 взрывов). В результате обстрела произошло возгорание частного дома. Также россияне били из артиллерии (14 взрывов). Повреждены ограждения нескольких хозяйств и два дома, в одном произошло возгорание.

Запорожская область: за минувшие сутки враг совершил 63 обстрела по 21 населенному пункту области. 54 артиллерийских удара пришлись по Орехову, Железнодорожному, Гуляйполю, Новоданиловке, Белогорью, Левадному, Степногорскому, Каменскому и еще десяти прифронтовым селам. Ранения получили 4 человека, погиб 40-летний мужчина.

Поступило 52 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений, складских помещений и учреждении социальной инфраструктуры.

Днепропетровщина: ночью область атаковали вражеские беспилотники. Защитники из ППК "Восток" сбили 6 "шахидов". Устранить все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге. Поврежден коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Пострадала спецтехника. Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник за прошедшие сутки нанес удары по 16 населенным пунктам области: авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковского района, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Муравское Богодуховского района, Олейниково Харьковского района, Резниково.

Луганщина: оккупанты обстреливают населенные пункты на линии фронта. Вчера враг нанес удар по Невскому, так же, как и по Белогоровке. Вблизи Невского россияне попытались организовать штурм, но эта попытка им не удалась.

За сутки противник совершил 116 обстрелов (494 снаряда).

Донетчина: за прошедшие сутки россияне совершили 18 обстрелов. Обстреляли 12 населенных пунктов.

Повреждены 10 жилых домов, 2 хозяйственных здания, 2 автомобиля, 2 гаража, поле пшеницы, магазин, ангар.

За сутки в Донецкой области: 1 погибший, 4 раненых.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Вчера вечером враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Одесская область: вчера силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 4 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 4 дрона-камикадзе.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 76 обстрелов (462 снаряда), из них по г. Херсон — 9 обстрелов (40 снарядов).

Враг попал в:

— районы 23 населенных пунктов области;

— территорию гаражного кооператива (Херсон)

— территорию птицефабрики (с.Чернобаевка)

— территорию завода ГП "Палада" (г.Херсон)

— здание сельского совета (с.Золотая Балка)

Вчера оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Никольское Дарьевской громады. Один из снарядов попал в частный двор. Прибывшим на место трагедии врачам осталось констатировать смерть женщины, получившей ранения, несовместимые с жизнью.

Из-за российских обстрелов Дудчан Миловской громады пострадал 71-летний местный житель. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, один получил ранения.

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