Обстрелы приграничных регионов Украины: хочет ли РФ снова взять контроль над территориями

Военный эксперт Олег Жданов считает, что постоянные обстрелы приграничных регионов Сумщины и Черниговщины не представляют большой угрозы в плане прорыва или возобновления контроля над территориями.

Он объяснил, с военной точки зрения, это можно назвать разведкой боем.

Об этом военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ в четверг, 19 мая.

"Они постоянно будут раздражать нас, проводить такие атакующие действия для того, чтобы мы не могли снять войска с этого направления и перебросить их на то же Луганское направление, которое для нас сегодня является проблемным", — рассказал он.

Жданов считает, что ВСУ должны открывать огонь на опережение по российским военным в Белгородской, Курской и Брянской областях, граничащих с Украиной.

"Мы без этого не отразимся от них: либо повторим наш печальный восьмилетний опыт, который мы получили на Донбассе, на линии разграничения, определенной Минскими договоренностями; либо мы будем вести себя как любая цивилизованная страна в вооруженном конфликте. То есть надо давить на огневые средства противника, которые ведут по нам огонь и наносят нам урон. Еще лучше вариант: мы должны открывать огонь на опережение. Если наши средства разведки видят, что выдвигается артиллерийский или минометный расчет на позицию, а разведку вполне возможно осуществить, то мы должны его уничтожать . В противном случае мы паритета не достигнем и огневые средства противника просто не подавим. Так говорит опыт войн и вооруженных конфликтов", – отметил военный эксперт.

Напомним, Арестович рассказал, как российская армия продолжает пренебрегать гражданским населением с целью достичь своих военных целей.

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