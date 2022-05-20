Обстрелы, прилет снаряда в дом и трое раненых — Синегубов о ситуации в Харьковской области (фото)

Обстрелы, прилет снаряда в дом и трое раненых — Синегубов о ситуации в Харьковской области (фото)

Оккупанты на Харьковском направлении сосредоточили основные усилия на содержании занятых рубежей. Враг ведет воздушную разведку с применением беспилотников и пытается проводить контратаки, но безуспешно.

За прошедшие сутки российские оккупанты с реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляли Киевский район Харькова, Салтовскую, Алексеевку.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Ночью по области в Дергачах снаряд оккупантов попал в частный дом. Также утром оккупанты обстреляли пгт. Шевченково. В результате обстрелов получили ранения три человека.

Также читайте В Харьковской области враг пытается контратаковать ВСУ, чтобы восстановить ранее утраченные позиции

В с. Малая Даниловка так же от удара оккупантов загорелся гараж и авто. Около пяти утра горели семь гаражей зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Тернова и Веселое, вражеские обстрелы зафиксировали вблизи Русских Тишков.

Вооруженные Силы Украины, как отметил глава ОВА, удерживают позиции и оборону.

Напомним, оккупанты обстреляли Институт проблем эндокринной патологии в Харькове.

Читайте также: