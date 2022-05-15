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"Обстрелы продолжаются практически по всей территории": в Минобороны рассказали об успехах украинских военных

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"Обстрелы продолжаются практически по всей территории": в Минобороны рассказали об успехах украинских военных

Фото: Сергей Гайдай

В Украине тяжелой остается ситуация на восточном направлении. Российские оккупанты проводят наступательные действия.

Обстрелы продолжаются практически по всей территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинские военные уничтожают оккупантов и их технику даже под обстрелами.

“Вооруженные силы Украины оказывают мощное сопротивление и, несмотря на то, что обстрелы продолжаются практически по всей территории Донецкой и Луганской областей, враг сейчас имеет большие потери личного состава и техники. И не может продвигаться дальше. У нас есть успешные операции, о которых мы не можем говорить публично. У нас хорошие дела по Харьковской области. Врагу не удается на временно занятой территории установить свою власть и провести так называемые "референдумы", — рассказала Анна Маляр.

Напомним, что в Мариуполе наблюдается нетипичный уровень смертности: умирают многие люди среднего возраста.

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