Обстрелы РФ в Луганской области: 20 населенных пунктов остались без газоснабжения

Обесточены 38 населенных пунктов в регионе.
В Луганской области в результате обстрелов российской армии без газоснабжения остались 20 населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Кроме того, восемь населенных пунктов в области частично не имеют газа. В общей сложности речь идет об около 25 тысячах абонентов, у которых отсутствует снабжение.
В Луганской области обесточены 38 населенных пунктов: 27 полностью, 11 частично. В общей сложности почти 115 тысяч потребителей находятся без электроэнергии.
По словам Гайдая, в страдающем от обстрелов Северодонецке отключены 180 многоквартирных домов из-за повреждений тепловых сетей. В Лисичанске из-за отсутствия электро и водоснабжения приостановлено работу 14 котельных.
Частично ограничена подача воды в Попасной и Золотом. Всего нет водоснабжения почти 2 200 абонентов из-за боевых действий и обесточивания Светличанского департамента КП "ПРВ".
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