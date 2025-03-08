Обстрелы Россией украинских городов: Зеленский сообщил об ужасных последствиях

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия думает не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир позволяет им эту войну вести.

На протяжении всего дня 8 марта продолжались работы в городе Доброполье Донецкой области после российского удара. Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб. Ракеты, также "Шахед" по центральной части города. Девять жилых домов под ударом, также под ударом торговый центр, магазины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 8 марта.

"Одиннадцать человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Среди погибших — работник ГСЧС Украины. Повторный удар произошел, когда начали работать спасатели. Ранены 50 человек. Всем оказана необходимая помощь. Среди раненых — семь детей, младшая — девочка, 10 лет", — сказал он.

Зеленский добавил, что были сегодня и другие обстрелы Донетчины, Харьковщины, наших южных регионов. В Херсоне снова удар FPV-дронов по гражданским. Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир позволяет им эту войну вести.

"Конечно, мы делаем максимум для защиты жизни. И я благодарен всем лидерам, всем тем дипломатам стран-партнеров, всем общественным деятелям, которые поддерживают Украину, которые осудили эти российские удары и которые называют все вещи своими именами. И важно, чтобы мы и в дальнейшем координировали все наши усилия с нашими партнерами, чтобы оборона работала эффективно и чтобы все сделать для приближения мира", – подытожил он.

Напомним, по Сети распространяется ложная информация о якобы массовом прорыве российских войск на границе Сумщины. Прорыв границы на Сумщине не зафиксирован. Враг продолжает действовать одиночными группами, которые пытаются закрепиться на украинской территории и расширить зону боевых действий. Силы обороны Украины эффективно уничтожают эти группы.

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