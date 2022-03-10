Обстрелы российской армии в Луганской области: за сутки шесть погибших гражданских

Оккупанты обстреливают жилые кварталы.
В результате обстрелов российской армии в Луганской области в течение суток погибли шесть мирных жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Отмечается, что в течение 9 марта российские войска совершили 26 обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры в городах Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Рубежное и Кременная.
В результате обстрелов погибли четверо жителей Рубежного, по одному погибшему — в Северодонецке и Лисичанске.
В городах и поселках региона повреждены более ста частных и многоэтажных домов, автозаправочная станция и железнодорожный вокзал.
Кроме того, за прошедшие сутки российские войска убили в Донецкой области пять мирных жителей, среди которых есть маленькая девочка. Ранены не менее 22 человек. Под ударом оккупантов оказались 14 населенных пунктов – Мариуполь, Краматорск, Дружковка, Новолуганское, Нью-Йорк, Луганское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка, Иванополье, Терны, Мироновский, Степное, Михайловка.