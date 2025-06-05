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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Обстрелы Сумщины: Россия применяет авиацию и новую тактику штурмов

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что армия РФ активно использует авиацию в Сумской области.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Сумская область

Сумская область / © facebook.com/mykhailo.melnyk

Российские войска ведут интенсивные обстрелы Сумской области, в том числе с применением авиации.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в телеэфире.

«Если говорить о Сумской области и ее границе с Россией, то, прежде всего, стоит отметить, что враг не прекращает обстрелы приграничных территорий. Под огнем, в частности, оказываются районы не только Сумской области, но и Харьковской и Черниговской областей. Однако больше ударов приходится именно на Сумскую область. На этом направлении враг активно использует авиацию — производит сброс управляемых авиационных бомб и наносит удары неуправляемыми ракетами», — сказал Демченко.

По словам спикера Госпогранслужбы, эти удары сопровождаются попытками прорыва малыми штурмовыми группами. Причем, в последнее время враг расширил географию таких атак: если раньше активность наблюдалась вблизи Басовки и Журавки, то теперь фиксируются попытки продвижения также в направлениях Веселовки и Владимировки.

Демченко отметил, что бронетехнику враг не применяет.

«Эти малые штурмовые группы периодически пытаются продвигаться на квадроциклах или мотоциклах, чтобы использовать скорость и максимально продвинуться вглубь нашей территории», — сказал спикер ГНСУ.

Андрей Демченко заверил, что украинские силы обороны эффективно сдерживают вражеские атаки.

По словам президента Владимира Зеленского, на фронте в Сумской области одна из самых опасных ситуаций.

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