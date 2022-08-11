"Обстрелы то утихают, то начинаются снова": мэр Энергодара сообщил о ситуации возле ЗАЭС

Дальше острой остается ситуация 11 августа в промзоне временно оккупированного Энергодара, где, в частности, расположены Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС.

Оккупанты то прекращают, то снова возобновляют обстрелы по той территории.

Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Сети.

"По состоянию на вечер 11 августа ситуация в промышленной зоне Энергодара, где расположены предприятия, и, в частности, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, все еще остается острой. Обстрелы то утихают, то начинаются снова", – говорится в заявлении городского головы.

"Очевидно, оккупанты совсем не считаются с ядерной опасностью, которую могут спровоцировать обстрелы атомной электростанции", — добавил Орлов.

Напомним, по сообщению НАЭК "Энергоатом", российские военные попали совсем недалеко от первого энергоблока ЗАЭС. Получила повреждение насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.

К этому моменту также было зафиксировано 10 вражеских "прилетов" по территории ЗАЭС.

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