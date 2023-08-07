Обстрелы Украины: Гуменюк объяснила, почему оккупанты взяли паузу

Враг не может подтянуть ресурсы и снижает количество обстрелов.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мощно отстрелявшись, враг, как правило, берет паузу. Если вспоминать массированные ракетные удары, как правило, выдерживает паузу. Но здесь надо тоже быть начеку и понимать, что враг время от времени тактику меняет. По всей вероятности, они могут применять точечные одиночные удары/ Это не устрашение, это предупреждение, чтобы люди не расслаблялись.

Сейчас ни одного ракетоносителя на службе нет, скорее всего, они снаряжаются и им нужно определенное время для того, чтобы уладить свои действия с авиацией. Пару дней мы можем говорить о том, что они могут использовать либо баллистические угрозы, либо любые способы атак по прифронтовых территориях. Ракетный и дроновый террор на определенной паузе. Хотя, может, им потребуется и меньше времени, чем пару дней", – сказала она.

Ранее стало известно, что враг сместил внимание из портовой инфраструктуры на другие объекты.

Кроме того, в ВСУ предупреждали, что армия агрессорки России начинает подтягивать стратегическую авиацию. Таким образом, россияне готовятся к определенным маневрам и могут готовиться к будущим атакам по территории Украины.

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