Обстрелы усилились: в Херсонской области эвакуируют еще полсотни населенных пунктов

В Херсонской области расширили до 50 перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация населения. В список попали микрорайоны областного центра – Гидропарк и Нефтегавань.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что за последний месяц из-за российских ударов в регионе фиксируют вдвое больше пострадавших среди мирных жителей, среди них - дети.

Поэтому приняли решение расширить географию обязательной эвакуации. В список пунктов с обязательной эвакуацией добавили:

Дорожное

Томарино

Новоалександровка

Гончарное

Новодмитровка

Ромашково

Первомайское

Российские войска каждый день обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

Трое детей получили ранения после обстрела Херсонщины

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