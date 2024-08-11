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Обстрелы усилились: в Херсонской области эвакуируют еще полсотни населенных пунктов

Обстрелы усилились: в Херсонской области эвакуируют еще полсотни населенных пунктов

Оккупанты терроризируют Херсонщину / Фото: Associated Press

Местные власти призвали граждан позаботиться о собственной безопасности.

В Херсонской области расширили до 50 перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация населения. В список попали микрорайоны областного центра – Гидропарк и Нефтегавань.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что за последний месяц из-за российских ударов в регионе фиксируют вдвое больше пострадавших среди мирных жителей, среди них - дети.

Поэтому приняли решение расширить географию обязательной эвакуации. В список пунктов с обязательной эвакуацией добавили:

  • Дорожное
  • Томарино
  • Новоалександровка
  • Гончарное
  • Новодмитровка
  • Ромашково
  • Первомайское

Российские войска каждый день обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

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