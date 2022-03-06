Обстрелы в Краматорске: Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара

Обстрелы в Краматорске: Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое доставлены в городскую больницу с многочисленными ранениями.

Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара по жилому массиву в Краматорске.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 6 марта вооруженные силы Российской Федерации, совершая массированные обстрелы населенных пунктов, совершили очередную атаку на Краматорск Донецкой области.

"Применив авиационную ракету, враг нанес удар по жилому массиву, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое доставлены в городскую больницу с многочисленными ранениями", — говорится в сообщении.