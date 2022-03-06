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Обстрелы в Краматорске: Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара

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Обстрелы в Краматорске: Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара

Павел Кириленко/Facebook

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое доставлены в городскую больницу с многочисленными ранениями.

Офис генпрокурора открыл производство по факту авиаудара по жилому массиву в Краматорске.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 6 марта вооруженные силы Российской Федерации, совершая массированные обстрелы населенных пунктов, совершили очередную атаку на Краматорск Донецкой области.

"Применив авиационную ракету, враг нанес удар по жилому массиву, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое доставлены в городскую больницу с многочисленными ранениями", — говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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