Обстрелы в Луганской области: оккупанты "бьют" по жилым домам, есть погибшие и пострадавшие

Обстрелы в Луганской области: оккупанты "бьют" по жилым домам, есть погибшие и пострадавшие

Из-под завалов достали семерых местных жителей.

На Луганщине в результате обстрелов оккупантами погибли трое местных жителей, еще семь человек удалось спасти чрезвычайникам.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Спасатели в течение дня ликвидировали возгорание в 10 жилых домах, в которые попали вражеские снаряды: четыре многоэтажки и шесть частных домов. Из-под завалов извлекли семерых местных жителей.

"Сегодня россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Золотое, Щедрищево. В результате российского вторжения без электроэнергии находятся еще 95 312 потребителей Луганщины. Обесточены 32 населенных пункта области – 12 частично и 20 полностью. Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов – 22 полностью и 5 частично”, — добавил Сергей Гайдай.

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