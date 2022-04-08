"Обстрелы ведутся круглосуточно": глава Донецкой ОВА о подготовке оккупантов к массированному наступлению на Донбассе

Павел Кириленко подчеркнул, что оккупанты обстреливают всю гражданскую и медицинскую инфраструктуру.
Российские оккупанты готовятся к массированному наступлению на Донбассе.
Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко на брифинге 8 апреля.
"Обстрелы ведутся фактически круглосуточно, особенно Авдеевка и Угледар. Враг готовится к массированной эскалации и массированным наступлениям", — сказал он на брифинге.
Также Кириленко подчеркнул, что оккупанты обстреливают всю гражданскую и медицинскую инфраструктуру.
"Враг не остановится ни перед чем. Не сумев сразу захватить города, враг будет просто уничтожать. Они переходят к таким средствам, как крылатые ракеты, как авиация, исключительно применяя ее против мирного населения", — подытожил глава ОВА.
Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 39 человек погибли, среди них четверо — дети, более 100 ранены.
Читайте также:
- "Это может быть подготовкой к большому наступлению на Донбасс": эксперт назвал причины ракетного удара по Краматорску
- "Будет второй раунд через пару лет": Арестович на 100% уверен в новом столкновении России с Украиной
- Стало известно, почему Шойгу не появлялся на публике
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы