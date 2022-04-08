"Обстрелы ведутся круглосуточно": глава Донецкой ОВА о подготовке оккупантов к массированному наступлению на Донбассе

"Обстрелы ведутся круглосуточно": глава Донецкой ОВА о подготовке оккупантов к массированному наступлению на Донбассе

Павел Кириленко подчеркнул, что оккупанты обстреливают всю гражданскую и медицинскую инфраструктуру.

Российские оккупанты готовятся к массированному наступлению на Донбассе.

Об этом заявил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко на брифинге 8 апреля.

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"Обстрелы ведутся фактически круглосуточно, особенно Авдеевка и Угледар. Враг готовится к массированной эскалации и массированным наступлениям", — сказал он на брифинге.

Также Кириленко подчеркнул, что оккупанты обстреливают всю гражданскую и медицинскую инфраструктуру.

"Враг не остановится ни перед чем. Не сумев сразу захватить города, враг будет просто уничтожать. Они переходят к таким средствам, как крылатые ракеты, как авиация, исключительно применяя ее против мирного населения", — подытожил глава ОВА.

Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 39 человек погибли, среди них четверо — дети, более 100 ранены.

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