Обстрелы ЗАЭС: Зеленский обратился к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого Рога, Запорожья

Российские войска фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 13 августа.

"Сегодня хочу обратиться прежде всего к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого (Рога – ред.), Запорожья и всех других наших городов и громад Днепропетровской и Запорожской областей. Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец. Они устраивают постоянные провокации с обстрелами территории АЭС и пытаются нагнать на это направление свои дополнительные силы, чтобы еще больше шантажировать наше государство и весь свободный мир", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул – если кто-то там в России думает, что им это что-то может дать, они ошибаются. Российский шантаж только мобилизует еще больше глобальных усилий по противостоянию террору.

"Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС и в соседних районах нашего государства настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во время холодной войны такого не было", — отметил президент.

Он сообщил, что на это должна быть сильная реакция. Так что украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против РФ обязательно блокировали российскую атомную отрасль.

"И абсолютно все чиновники государства-террориста, а также те, кто им помогает в этой шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в международном суде. Это обязательно будет. А каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии", – предупредил глава государства.

Зеленский также поблагодарил всех, кто защищает это направление, выдерживает это давление российских террористов и защищает Украину и мир от созданной оккупантами ядерной угрозы.

Напомним, 13 августа российские войска продолжают вести обстрелы в направлении Запорожской АЭС, поэтому власти Энергодара призвали горожан не выходить на улицы.

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