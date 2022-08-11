Обстрелы Запорожской АЭС: "Энергоатом" опроверг ложь россиян о пожаре на энергоблоке

На втором энергоблоке Запорожской АЭС, обстрелянной россиянами, не возникало пожара.

Оккупанты придумывают фейковые новости, чтобы дестабилизировать ситуацию и распространить панические настроения.

Об этом 11 августа сообщил "Энергоатом".

"Никакого пожара, в том числе на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ, нет. Очередные фейки враг распространяет для дальнейшей дестабилизации ситуации вокруг Запорожской АЭС и нагнетания панических настроений среди населения", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Там добавили, что радиационный фон на Запорожской АЭС находится в пределах нормы.

Напомним, российские оккупанты 11 августа снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

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