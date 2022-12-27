Обстреляет ли Россия Украину ракетами на Новый год — ответ Данилова

Данилов считает, что Россия может еще максимально четыре раза массированно обстрелять Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев об угрозе масштабных ракетных обстрелов в канун Нового года и порадовал прогнозом, что в РФ осталось не так много ракет для новых атак.

Об этом он сказал 27 декабря в эфире телемарафона.

Данилов подчеркнул, что Россия — это сумасшедший сосед, от которого можно ожидать разного, даже ракетных ударов в канун Нового года.

"Мы точно знаем, что в России уже не так много осталось ракет и хватит на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза. Он так же осознает, поэтому будем думать, что он будет их экономить на следующие вещи, чтобы в конце концов новогодние праздники мы провели в покое. Энергетическая система к этому готова. Но, к сожалению, не все зависит от нас", — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов призвал украинцев соблюдать сигналы воздушной тревоги и реагировать на опасность.

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре

Российские террористы от 10 октября наносят массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В общей сложности уже было 9 таких атак. Оккупанты хотят оставить украинцев без света и тепла во время зимы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что РФ может осуществить массированный ракетный обстрел в канун Нового года или Рождества.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия может атаковать ракетами Украину до конца 2022 года. Особенно опасный период — до 30 декабря.

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