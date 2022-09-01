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Обстрелял 9 населенных пунктов: в Генштабе сообщили, какое оружие применяет враг на Харьковском направлении

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Обстрелял 9 населенных пунктов: в Генштабе сообщили, какое оружие применяет враг на Харьковском направлении

Фото: Associated Press

Оккупант совершил обстрелы не только из танков.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых районов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении враг совершил обстрелы с применением вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Большие Проходы, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб", — повед.

Напомним, ранее мы рассказывали, как через трактаты Путина в России "промывают" мозги детям и родителям.

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Дата публикации
Просмотры
395
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