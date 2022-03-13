Обстреляли автомобиль: в прокуратуре рассказали подробности убийства журналиста из США в Киевской области

Обстреляли автомобиль: в прокуратуре рассказали подробности убийства журналиста из США в Киевской области

Российские оккупанты застрелили американского журналиста.

13 марта 2022 г. в г. Ирпень вооруженные силы РФ открыли огонь по автомобилю с людьми. В результате обстрелов погиб корреспондент американского издания, гражданин Соединенных штатов Америки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Мужчина получил смертельное ранение в голову. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Также при обстреле оккупантами этого автомобиля был ранен еще один американский журналист. Досудебное расследование осуществляется Бучанским райуправлением полиции ГУ Нацполиции Киевской области.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры г. Киева начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ирпене Киевской области 51-летнего американского журналиста Брента Рено, который имел с собой удостоверение корреспондента The New York Times. В издании гибель медийщика подтвердили, но отмечают, что он не имел аккредитации.

Еще один журналист американского СМИ ранен. Пострадавшего вывезли из зоны боевых действий и доставили в больницу "Охматдет".