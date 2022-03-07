Обстреляли из танка и переехали: в Запорожье оккупанты убили работников "Укрпочты", развозивших пенсии

Обстреляли из танка и переехали: в Запорожье оккупанты убили работников "Укрпочты", развозивших пенсии

Россияне открыли огонь по гражданскому автомобилю с людьми, а затем переехали его.

В Запорожской области российские оккупанты жестоко убили двух работников "Укрпочты", развозивших людям пенсии и почту.

Об этом сообщили 7 марта в Запорожской областной военной администрации.

Мужчина и женщина работали по маршруту через населенные пункты Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка.

Трагедия произошла по дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка. Навстречу гражданской машине выехал танк.

"Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издалека открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", — говорится в сообщении.

Сейчас автомобиль с телами погибших стоит на том же месте. Сотрудники "Укрпочты" вчера, 6 марта, приехали на место трагедии. Однако они успели только сделать фото.

"Начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для жизни. Разбитая машина с телами погибших сотрудников "Укрпочты" осталась стоять в поле", — сообщили в военной администрации.