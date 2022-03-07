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Обстреляли из танка и переехали: в Запорожье оккупанты убили работников "Укрпочты", развозивших пенсии

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Обстреляли из танка и переехали: в Запорожье оккупанты убили работников "Укрпочты", развозивших пенсии

pixabay.com

Россияне открыли огонь по гражданскому автомобилю с людьми, а затем переехали его.

В Запорожской области российские оккупанты жестоко убили двух работников "Укрпочты", развозивших людям пенсии и почту.

Об этом сообщили 7 марта в Запорожской областной военной администрации.

Мужчина и женщина работали по маршруту через населенные пункты Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка.

Трагедия произошла по дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка. Навстречу гражданской машине выехал танк.

"Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издалека открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", — говорится в сообщении.

Сейчас автомобиль с телами погибших стоит на том же месте. Сотрудники "Укрпочты" вчера, 6 марта, приехали на место трагедии. Однако они успели только сделать фото.

"Начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для жизни. Разбитая машина с телами погибших сотрудников "Укрпочты" осталась стоять в поле", — сообщили в военной администрации.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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