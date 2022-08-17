Обстреляли университет и уничтожили автопарк: мэр Николаева рассказал о последствиях ночной атаки

В ночь на 17 августа около 2:00 Николаев подвергся мощным вражеским обстрелам.

Российская армия атаковала два района Николаева : Центральный и Корабельный. В частности, оккупанты применили зенитно-ракетные комплексы С-300.

О последствиях ночных обстрелов рассказал городской голова Александр Сенкевич.

В Центральном районе повреждения получили Черноморский национальный университет им. Петра Могилы. На территории заведения разорвалось две ракеты С-300. В результате атаки повреждены стены, в корпусах вылетели окна, двери, разрушенный потолок и внутренняя отделка.

Кроме того, от обстрелов пострадали 27 жилых домов. По словам мэра Сенкевича, всего вылетело 154 окна. В трех домах полностью разрушена крыша, в 11 – повреждена частично.

В Корабельном районе оккупанты атаковали частное предприятие: уничтожен автопарк. Ударная волна и обломки повреждений получили пять частных домов.

По словам Сенкевича, на местах вражеских атак работают ремонтные бригады. В частности, они возобновляют все коммуникации, а коммунальщики убирают последствия обстрелов из общественных мест.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов предположил, что страна-оккупантка Россия может готовить массированный ракетный удар на 24 августа. По его словам, наблюдаемое сейчас уменьшение интенсивности ракетных ударов оккупантов по Украине может свидетельствовать о подготовке России ко Дню Независимости Украины.

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