Обстрелянная Сумская область: какая там ситуация после налетов российских оккупантов

О гуманитарном коридоре из Ахтырки уже который день с оккупантом договориться так и не могут.

Более восьми тысяч человек смогли накануне вывезти из заблокированных городов и сел Сумской области.

В Тростянке россияне задержали почти всю эвакуационную колонну – отобрали у людей мобильные телефоны и сожгли. Мол, увидели, что кто-то из местных хотел их снять. До сих пор, с начала войны, ни разу не удалось согласовать гуманитарный коридор из Ахтырки. Оккупанты ежедневно беспощадно обстреливают город. Но он – не сдается, говорится в сюжете "ТСН".

Конотоп, Кролевец, Путивль, Шостка, Глухов – в Полтавскую область из обстрелянной Сумской области ехали колонны автобусов и частных авто. Ситуация напряженная и дорогая нелегкая – об этом знают все. На встречу транспорт с гуманитарным грузом – лекарствами и продуктами для остающихся.

Более 8 тысяч человек смогли накануне вывезти из заблокированных городов и сел Сумщины

А вот о гуманитарном коридоре из Ахтырки уже который день с оккупантом договориться так и не смогли. Враг беспощадно изуродовал город исполинскими воронками и устлал обломками боеприпасов, порой не разорванных. Гигантские озера появились в Ахтырке после авианалетов и сброса вакуумных бомб — их идентифицировали по обломкам.

А вот один из микрорайонов в Ахтырке враг накрывает обстрелами почти каждый день. Там была воинская часть. Даже ее руины не дают покоя оккупантам.

За 20 дней войны Россия сбросила на город около 30 авиабомб и продолжает обстреливать из Ураганов, Смерчей и Градов. Мстит за отчаянную и героическую стойкость умирающих защитников, но не пускавших врага вглубь страны – перекрыли путь на Полтаву и Днепр.

Критическая инфраструктура уничтожена – разбомбленные ТЭЦ, канализация, водопровод, электросети. На развалинах ТЭЦ, обогревавшей город, погибли десятки мирных жителей. Оккупанты даже не давали спасти раненых. Бомбят до сих пор.

Но Ахтырка – город отважных – не сдается. Накануне здесь родились две новые семьи. Брак был заключен в ЗАГСе, который чудом уцелел под бомбежками.

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